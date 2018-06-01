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Пятница, 1 июня 2018, 06:49 мск

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01 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.06.2018, пятница

  • 08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина, 2)
  • 09.30 Красногвардейский район – Республиканская предуборочная научно-практическая конференция «День поля – 2018» (с. Клепинино)
  • 09.30 Евпатория – Открытый городской турнир по бочча для лиц с ограниченными физическими возможностями, посвященный Дню защиты детей (пр. Победы, 11, Дворец спорта)
  • 10.00 Севастополь – Открытый турнир по шахматам, посвящённый Дню России (ул. Косарева,2)
  • 10.00 Евпатория – Открытие курортного сезона «Евпатория – город детства» (сквер им. Ленина)
  • 10.00 Симферополь – Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым Геннадия НАРАЕВА, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога (ул. Севастопольская,8)
  • 11.00 Севастополь – Заседание Молодежного парламента при Заксобрании (ул. Ленина,3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Керчь – выставка, посвящённая археологическим находкам 2017 года в районе строительства Крымского моста (Театральная улица, 36, Картинная галерея)
  • 15.00 Симферополь – Пресс-конференция «Творческая встреча с советской и российской актрисой театра и кино Еленой ЯКОВЛЕВОЙ» (ул. Севастопольская,8)
  • 16.00 Керчь – детское шествие ( городская набережная)
  • 18.00 Симферополь – встреча Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с делегацией г. Санкт-Петербурга (ул. Карла Маркса, 18, зал №2)

Крым. Другие новости 31.05.18

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