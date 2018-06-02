02 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.06.2018, суббота

09.00 Симферополь – встреча с делегацией «народных дипломатов» из города-побратима Хайдельберг (Германия) (ул. Толстого, 15, 3 этаж)

10.00 Севастополь – Забег «Километр Жизни» (Приморский бульвар, Набережная Корнилова)

10.00 Евпатория – Турнир по теннису, посвященный Дню защиты детей «Папа, мама, я – спортивная семья» (СОК «Эйс», ул. Полупанова, 25А)

11.00 Севастополь – Спортивный фестиваль «Планета детства» (ул. Корчагина, 1)

11.00 Севастополь – Заседание Молодежного парламента с участием депутатов Заксобрания (ул. Ленина,3, большой зал)

12.00 Севастополь – Всероссийский фестиваль искусств «Звезды Черного моря» ( экопарк «Лукоморье»)

16.00 Евпатория – Шоу «Территория детства» (Театральная площадь)

16.00 Севастополь – Выставка современного искусства «Крым. Моделирование утопии» (Центр творческих индустрий «РАМА», ул. Репина, 21)

18.30 Симферополь – праздничное шествие, посвященное Дню города Симферополя (Площадь Амет-Хана Султана – пр. Кирова – площадь им. В.И. Ленина)

22.00 Севастополь – фейерверк по случаю Дня Балаклавского муниципального округа (Балаклава, парк рудоуправления)

Крым. Другие новости 01.06.18

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