05 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.06.2018, вторник

11.00 Симферополь – Пресс-конференция «Крым на спортивной карте России» (ул. Севастопольская, 8)

11.00 Евпатория – «Классик – стрит» уличная акция чтения в рамках фестиваля «Великое русское слово», посвященная Пушкинскому дню России (улица Братьев Буслаевых, 25, Площадка у библиотеки им. А.С. Пушкина)

12.00 Ялта – Открытый Республиканский Турнир «Крымский Сувенир» по дзюдо (Детский юношеский спортивный клуб «Титан», пгт. Гаспра, Севастопольская, 52)

14.00 Симферополь – Пресс-конференция «О подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Госсовета РК первого созыва по двум одномандатным избирательным округам» (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Севастополь – Торжественная церемония, посвященная Дню эколога (СЦКиИ, ул. Ленина, 25)

15.00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования России (ул. Парковая, 11, «Аквамарин»)

19.30 Ялта – Торжественное открытие фестиваля «Великое русское слово» на площадке Ливадийского дворца-музея (пгт. Ливадия, улица Батурина, 44А)

Крым. Другие новости 04.06.18

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