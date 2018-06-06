06 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.06.2018, среда

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

10.00 Евпатория – Открытие памятника А.С. Пушкину (Площадка у библиотеки им. А.С. Пушкина, улица Братьев Буслаевых, 25)

10.00 Евпатория – Республиканский конкурс «Музыкальная Таврида» (ул. Дёмышева, 129, Детская школа искусств)

10.00 Ялта – IV Международный Ливадийский форум «Русский мир и мировое гуманитарное пространство» ( пгт. Ливадия, улица Батурина, 44А)

11.00 Севастополь – Торжественное собрание, посвященное Дню социального работника (ГБУ «СДИдПИ», Фиолентовское шоссе, 3)

11.00 Севастополь – Литературный митинг в честь дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка (сквер им. А. С. Пушкина)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция театра-студии Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов Крыма «Сказка без границ» (ул. Киевская, 139 а)

12.00 Севастополь – Пресс-конференция, посвященная проведению юбилейного V Большого Севастопольского Благотворительного Офицерского Бала «Бегущая по волнам» (пр-т Нахимова, 6, драмтеатр им. Луначарского)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания ( ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.30 Симферополь – Встреча руководства города с официальной делегацией представителей муниципальных образований Самарской области (ул. Толстого,15)

15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания ( ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

18.00 Севастополь – Городской фестиваль «Пушкинский бал» (КК «Корабел», ул. Рабочая, 2)

Крым. Другие новости 05.06.18

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