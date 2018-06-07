07 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.06.2018, четверг

10.00 Севастополь – Заседание городского правительства (ул. Ленина, 2)

10.00 Симферополь – Пресс-конференция руководства Госкомитета по делам архивов РК (ул. Козлова 45А, 2 этаж, 126 офис, Республиканский пресс-центр)

10.00 Симферополь – Пресс-конференция «Почему детям трудно учиться?" (ул. Севастопольская,8)

10.00 Севастополь – Встреча депутатов с представителями Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ( ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

10.00 Ялта – Открытое первенство г. Ялты среди девочек и мальчиков до 10 лет и до 15 лет по теннису (пгт. Кореиз, Севастопольское шоссе, 45)

11.00 Севастополь – Всеармейский конкурс по водолазному многоборью «Глубина» (полигон учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-морского флота)

12.00 Севастополь – Внеплановое пленарное заседание Заксобрания (ул. Ленина,3)

12.00 Симферополь – Пресс-конференция «Проект «Поезд дружбы Берлин-Москва»: остановка в Крыму» (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 3С)

17.00 Севастополь – VIII Открытый традиционный турнир по регби «Кубок Черного моря» (Стрелецкий спуск, 1)

Крым. Другие новости 06.06.18

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