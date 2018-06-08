08 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.06.2018, пятница

08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина, 2)

10.00 Симферополь – Подписание соглашения между Парламентом Республики Северная Осетия-Алания и Госсоветом РК (ул. Карла Маркса, 18, каб. 607)

10.00 Севастополь – Конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия», среди дошкольных образовательных учреждений (Приморский бульвар, Памятный знак морякам эскадры Черноморского флота)

11.00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

12.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Крымская астрофизическая обсерватория РАН»: научная деятельность и международное сотрудничество» (Севастопольская, 8)

12.20 Севастополь – Встреча председателя Заксобрания и членов Совета законодателей Заксобрания города с делегацией парламента Республики Северная Осетия-Алания. Подписание Соглашения о сотрудничестве между Заксобранием и парламентом Республики Северная Осетия-Алания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция в формате телемоста Москва – Симферополь с информационным агентством ТАСС на тему: «Метеообеспечение чемпионата мира по футболу 2018 и Керченского пролива» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)

14.00 Севастополь – Городское торжественное собрание, посвященное Дню России и 235-й годовщине со дня основания города (театр им. А.В. Луначарского, пр. Нахимова, 6)

14.00 Севастополь – Субботник в преддверии 235-й годовщины со дня основания города (Таврический спуск)

Крым. Другие новости 07.06.18

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