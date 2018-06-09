09 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.06.2018, суббота

10.00 Севастополь – Открытие Доски почета Нахимовского Муниципального округа (Остановка Матрос Кошка)

10.00 Симферополь – Заседание Президиума Госсовета РК (ул. Карла Маркса, 18)

10.00 Ялта – Шестой открытый турнир Республики Крым по дзюдо памяти бывшего главы администрации Симеиза Кирилла Костенко (ул. Советская, 3, санаторий «Симеиз»)

11.00 Симферополь – торжественное мероприятие, посвященное Дню России ( ул. (ул. Карла Маркса, 18, Совмин Крыма)

11.00 Ялта – Театрализованное шествие в костюмах XIX века (пл. Советская – Пушкинский бульвар)

14.00 Симферополь – Финал Открытого Первенства Симферополя по хоккею с шайбой среди юношей 2007 – 2010 г.р. (ТРК Гагаринский, Набережная улица, 75З)

19.00 Керчь – Концерт Танцующего оркестра «УРАЛБЭНД» под руководством Александра ПАВЛОВА (г. Екатеринбург) (Площадь им. В.И. Ленина)

Крым. Другие новости 08.06.18

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