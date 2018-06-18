18 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.06.2018, понедельник

08.15 Севастополь – Аппаратное совещание председателя правительства города Кривова Ю.И. (ул. Ленина, 2)

08.20 Севастополь – Аппаратное совещание заместителя губернатора Базарова В.В. (ул. Ленина, 2)

09.00 Севастополь – Аппаратное совещание губернатора города (ул. Ленина,3)

10.00 Севастополь – Внеочередное заседание правительства города (ул. Ленина, 2)

11.00 Севастополь – Открытие выставки «Крымская коллекция: героическое прошлое крымской земли (XVIII – середина XIX вв.) (ул. Ленина, 9, Дом офицеров флота)

15.30 Симферополь – Заседание комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

Крым. Другие новости 16.06.18

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