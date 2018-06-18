19 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.06.2018, вторник

10.00 Симферополь – Заседание Совмина Крыма (ул. Карла Маркса,18)

10.00 Севастополь – Пленарное заседание Заксобрания города (ул. Ленина,3)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Крымский урожай в условиях засухи: проблемы, перспективы, пути решения» (ул. Севастопольская, 8)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «22 июня ровно в 4 часа: новый взгляд на начало войны в Крыму и Севастополе», приуроченная к началу Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (ул. Севастопольская,8)

14.00 Ялта – Городской конкурс по легкоатлетическому многоборью, посвященный Международному Олимпийскому дню (г. Алупка, ул. Калинина, 24, клуб «Олимп)

15.00 Симферополь – заседание Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма (ул. Карла Маркса,18)

Крым. Другие новости 18.06.18

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