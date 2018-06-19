20 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.06.2018, среда
- 09.30 Севастополь – Пресс-конференция заместителя председателя Заксобрания города Кулагина А.А. (ул. Ленина,3, каб. № 13 ЗС)
- 10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)
- 10.30 Симферополь – Открытие передвижной выставки «Крымская коллекция «Героическое прошлое Крымской земли (XVIII – середина XX века)» (ул. Карла Маркса, 18)
- 11.00 Севастополь – Круглый стол по обсуждению проекта закона города «О патриотическом воспитании в городе Севастополе» (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
- 11.00 Симферополь – Заседание комитета по труду, соцзащите, здравоохранению и делам ветеранов Госсовета Крыма (ул. Карла Маркса,18, каб. 322)
- 12.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Начало археологического сезона-2018» (ул. Севастопольская,8)
- 12.00 Симферополь – Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой РК и Общественной палатой Рязанской области, а также соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой РК и Крымским филиалом ФГБУ науки Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (К.Маркса, 18, каб. 429)
- 14.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Новый архитектурный образ РК» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)
- 14.30 Симферополь – Заседание комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма ( ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)
- 16.00 Симферополь – 87-я внеочередная сессия Симферопольского горсовета (ул. Толстого, 15, Большой зал, 2-й этаж)
- 16.00 Севастополь – Общественные обсуждения по теме «Определение границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории города» (ул. Ленина, 4 каб. № 108)
Крым. Другие новости 19.06.18
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