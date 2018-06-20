21 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.06.2018, четверг

08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований города (ул. Ленина, 2)

09.00 Севастополь – Заседание городского правительства (ул. Ленина,2)

10.00 Севастополь – Открытый турнир по плаванию памяти первой олимпийской чемпионки СССР Галины Прозуменщиковой (ул. Героев Севастополя, 7)

11.00 Симферополь – Заседание комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма (ул. Карла Маркса, 18, каб. 429)

13.00 Симферополь – Совещание «Подведение итогов открытого первенства Детско-юношеской футбольной лиги Крыма сезона 2017/2018 гг.» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи РК Натальи Гончаровой (ул. Севастопольская, 8)

13.45 Симферополь – Встреча Сергея Аксенова с коллективом Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (ул. Ленина, 15)

15.00 Севастополь – Заседание Координационного совета по делам инвалидов при правительстве города (ул. Ленина,2)

15.00 Симферополь – Пресс-конференция в рамках совместного проекта МИА «Россия сегодня» и международного медиа-клуба «Формат А-3» на тему: «Антироссийская пропаганда в западных СМИ и как с ней бороться» (ул. Севастопольская, 8)

16.00 Севастополь – II-й Литературно-музыкальный Фестиваль «Алые паруса» (Михайловская батарея)

16.00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания города (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

Крым. Другие новости 20.06.18

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