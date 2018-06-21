22 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.06.2018, пятница

03.13 Севастополь – Всероссийская акция «Свеча памяти» (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятник первым жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. по ул. Нефёдова)

10.00 Ялта – Открытый чемпионат и первенство РК (дуатлон-кросс) (ул. Бирюкова, 2 а, «Спортивно- оздоровительный комплекс «Авангард»)

10.00 Ялта – Митинг, возложение цветов, приуроченные ко Дню памяти и скорби (пгт. Кореиз, Памятник освободителям Кореиза)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная к Международному олимпийскому дню, который в этом году будет посвящен Юношеским Олимпийским играм 2018 в Буэнос-Айресе (ул. Севастопольская, 8)

11.00 Керчь – Возложение цветов, митинг и солдатский привал, приуроченные ко Дню памяти и скорби (сквер Летчиков)

13.00 Симферополь – Встреча с детской писательницей Татьяной ШИПОШИНОЙ (ул. Тургенева 16)

15.00 Симферополь – Пресс-конференция «Сезонные летние заболевания» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

16.00 Севастополь – открытие выставки документальной военной фотографии «Россия. ХХ век в фотографиях» (ул. Репина, 21, Центр творческих индустрий РАМА)

Крым. Другие новости 21.06.18

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