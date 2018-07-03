03 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.07.2018, вторник

10.00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма (ул. Карла Маркса,18)

10.00 Севастополь – Захоронение останков 161 защитника города, найденных во время проведения Вахт Памяти поисковиками Севастополя и материковой части России (бухта Казачья, Аллея защитников 35-й батареи, № 7, музей «35-я береговая батарея»)

10.00 Бахчисарайский район – выставка «Воссоздание интерьера караимской кенасы в крепости Чуфут-Кале» («Крепость и пещерный город «Чуфут-Кале», малая кенаса)

12.30 Севастополь – Акция дарения артефактов в фонды музея жителями Севастополя, друзьями музея (бухта Казачья, Аллея защитников 35-й батареи, № 7, музей «35-я береговая батарея»)

13.00 Севастополь – Возложение цветов на воду в память о погибших на последнем рубеже обороны в июле 1942 года с борта ракетного корабля «Самум» 41 БрРКА на траверзе 35-й батареи (бухта Казачья, Аллея защитников 35-й батареи, № 7, музей «35-я береговая батарея»)

14.00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя председателя Совмина Крыма – постпреда РК при президенте РФ Георгия МУРАДОВА на тему: «Крым в современном мире: картина меняется» (ул. Севастопольская,8)

Крым. Другие новости 02.07.18

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