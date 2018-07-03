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Среда, 4 июля 2018, 01:43 мск

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04 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.07.2018, среда

  • 10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)
  • 11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания города (ул. Ленина, 2, каб. № 25 ЗС)
  • 11.00 Симферополь – Пресс-конференция руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РК Романа НАЗДРАЧЕВА (ул. Севастопольская, 8)
  • 13.00 Симферополь – пресс-конференция министра культуры РК Арины НОВОСЕЛЬСКОЙ на тему: «Культурные события туристического сезона- 2018» (ул. Севастопольская, 8)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 2, каб. № 25 ЗС)
  • 18.00 Севастополь – Открытие Чемпионата города Севастополя по парусному спорту. Первенство города по парусному спорту на призы Светланы Матевушевой (ул. Летчиков, 11, Яхт-клуб)
  • 15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания города (ул. Ленина, 2, каб. № 12 ЗС)
  • 18.00 Ялта – Гранд финал конкурса молодых вокалистов «Новый голос» (пляж «Дельфин» в Ливадии)
  • 18.00 Севастополь – Концерт-реквием, посвященный героической обороне Севастополя 1941-45 гг. и памяти его последних защитников, с участием творческих коллективов города (Эстрада Приморского бульвара)

Крым. Другие новости 03.07.18

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