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Четверг, 5 июля 2018, 11:38 мск

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05 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.07.2018, четверг

  • 09.00 Севастополь – Заседание правительства города (ул. Ленина, 2)
  • 09.00 Керчь – День Крепости Керчь (вход со стороны микрорайона «Семь ветров»)
  • 13.00 Симферополь – Пресс-конференция «Семья – вот истинное счастье: социальная поддержка многодетных, приемных и малообеспеченных семей» (улица Севастопольская, дом 8)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 15.30 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 16.00 Керчь – открытие персональной выставки Григория Новикова (Белгород) «Солнце. Море. Горы», а также выставки керченских авторов (Театральная ул., 36)
  • 17.00 Севастополь – Публичные слушания по объектам «Школа в Ленинском районе: пр. Генерала Острякова – ул. Хрусталева – 5 км. Балаклавского шоссе», «Детский сад в Ленинском районе: ул. Хрусталева – пр. Генерала Острякова – 5 км. Балаклавского шоссе» (ул. Ленина, 25, ауд. 227, Центр культуры и искусств)

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