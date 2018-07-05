05 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.07.2018, четверг

09.00 Севастополь – Заседание правительства города (ул. Ленина, 2)

09.00 Керчь – День Крепости Керчь (вход со стороны микрорайона «Семь ветров»)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция «Семья – вот истинное счастье: социальная поддержка многодетных, приемных и малообеспеченных семей» (улица Севастопольская, дом 8)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)

15.30 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

16.00 Керчь – открытие персональной выставки Григория Новикова (Белгород) «Солнце. Море. Горы», а также выставки керченских авторов (Театральная ул., 36)

17.00 Севастополь – Публичные слушания по объектам «Школа в Ленинском районе: пр. Генерала Острякова – ул. Хрусталева – 5 км. Балаклавского шоссе», «Детский сад в Ленинском районе: ул. Хрусталева – пр. Генерала Острякова – 5 км. Балаклавского шоссе» (ул. Ленина, 25, ауд. 227, Центр культуры и искусств)

Крым. Другие новости 04.07.18

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