06 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.07.2018, четверг

08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйств (ул. Ленина, 2)

10.00 Керчь – День рыбака (городская набережная)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция «Развитие сельского хозяйства Республики Крым в условиях ЧС» (ул. Севастопольская, 8)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция директора ФГУП «Почта Крыма» Елены ПРИНЬ, приуроченная ко Дню российской почты (ул. Козлова, 45А, 2 этаж, офис 126)

17.00 Севастополь – Внеочередное пленарное заседание Заксобрания (ул. Ленина, 3)

18.00 Керчь – Фестиваль красок «Цвет лета» (городская набережная)

19.00 Евпатория – «Летние вечера на Караимской» (ул. Караимская)

Крым. Другие новости 05.07.18

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