10 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.07.2018, суббота

10.00 Севастополь – Пленарное заседание Заксобрания города (ул. Ленина, 3)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция «Земельный налог: впервые в Крыму» (ул. Севастопольская, 8)

12.00 Ялта – Детский шахматный фестиваль, посвященный дню шахмат (МБУДО «Дюц по ФиС», ул. Калинникова, 12)

13.00 Симферополь – комментированная выставка «Славный путь Петра Великого», приуроченная ко Дню победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (ул. Кечкеметская, 94 А)

14.00 Ялта – Выставка «Православные святыни Крыма» (ул. Гоголя, 1)

15.00 Симферополь – Пресс-конференция «Современные медиа: тенденции развития и социальные угрозы» (ул. Севастопольская, 8)

Крым. Другие новости 09.07.18

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