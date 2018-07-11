11 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.07.2018, среда

09.30 Севастополь – Пресс-конференция председателя постоянной комиссии по бюджету Вячеслава Аксенова (ул. Ленина, 3, каб. 13)

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция «О ходе исполнения Закона «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в РК» (ул. Севастопольская, 8)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция «Российское географическое общество в Крыму: научный подход к туризму» (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

15.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 12 ЗС)

18.00 Ялта – Международный фестиваль брейк-данса «Yalta summer jam» (Набережная им. В.И. Ленина)

Крым. Другие новости 10.07.18

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