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Четверг, 12 июля 2018, 18:03 мск

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12 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.07.2018, четверг

  • 09.00 Севастополь – Заседание правительства города (ул. Ленина, 2)
  • 11.00 Севастополь – Выставка фотографий, конкурс на лучшее фото, посвящённая Всемирному дню фотографа (с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 53)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания ( ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 15.00 Симферополь – Пресс-конференция гендиректора ГУП РК «Крымские морские порты» Алексея ВОЛКОВА на тему: «Крымские морские порты: задачи, проблемы, перспективы» (ул. Севастопольская, 8)
  • 15.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 15.00 Севастополь – Открытие выставки В. Конева «От южных до северных морей» (СЦКиИ, ул. Ленина, 25)
  • 15.00 Евпатория – персональная выставка Ксении Симоновой «Другая История» (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

Крым. Другие новости 11.07.18

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