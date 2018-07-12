13 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.07.2018, пятница

08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина, 2)

11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 34 ЗС)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Защита потребительских прав социально уязвимых групп населения РК» (ул. Севастопольская, 8)

17.00 Ялта – Торжественное открытие памятной доски, возложение цветов и выступление духового оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой музыки, посвященные Дню памяти народного артиста СССР Михаила Пуговкина (набережная, у памятника артисту)

18.00 Ялта – Ретрокинофестиваль «Виват, комедия» (набережная им. В.И. Ленина)

18.30 Севастополь – Творческая встреча с севастопольскими писателями, поэтами, деятелями культуры (КИЦ, ул. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 13.07.18

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