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Среда, 18 июля 2018, 01:08 мск

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18 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.07.2018, среда

  • 09.30 Севастополь – Пресс-конференция председателя комитета Заксобрания по социально-гуманитарным вопросам Щербаковой Т.М. (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Николая Музыки,50)
  • 11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 13.00 Симферополь – Пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в РК Ирины КЛЮЕВОЙ (ул. Севастопольская, 8)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 14.00 Феодосия – Выставка: «Уникальные средневековые экспонаты музея древностей» (МБУК «Феодосийский музей древностей» г. Феодосия, пр. И.К. Айвазовского, 11)
  • 18.00 Севастополь – IV Международный Черноморский фестиваль российско-китайской дружбы (эстрада Приморского бульвара)

Крым. Другие новости 17.07.18

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