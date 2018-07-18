19 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.07.2018, четверг

08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований города (ул. Ленина, 2)

09.00 Севастополь – Заседание городского правительства (ул. Ленина, 2)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция: Горячая линия «Чистый Симферополь»: совместная работа администрации города и общественности по решению проблем с мусором в крымской столице (ул. Козлова, 45А, 2 этаж, офис 126)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Межнациональное согласие в Крыму через культурное наследие народов» (ул. Севастопольская, 8)

12.00 Феодосия – шахматно-шашечный турнир «Сокровища шахматной доски» (Городская библиотека «Содружество», Симферопольское шоссе, 39 «в»)

12.00 Севастополь – Пресс-конференция, посвящённая региональному отборочному туру Всероссийского Культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» в Севастополе (пр. Нахимова 8, отель «Севастополь»)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню китов и дельфинов, который отмечается ежегодно 23 июля (ул. Севастопольская, 8)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. 13 ЗС)

15.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Заксобрания (ул. Ленина, 3, каб. 13 ЗС)

Крым. Другие новости 18.07.18

Сдавший Крым экс-командующий ВМСУ призвал встретить во всеоружии российский десант в Мариуполе. / В Крыму обзавелись специальной техникой для сноса самостроев. / Киевский политолог: Последнее, о чём думает Трамп, – это Украина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»