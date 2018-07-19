20 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.07.2018, пятница

08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина, 2)

09.00 Ялта – Международный детский шахматный турнир (Международный детский центр «Артек)

10.00 Севастополь – Внеочередное пленарное заседание (ул. Ленина, 3)

14.30 Симферополь – Пресс-конференция «Поисковое движение России: установление судеб и имен погибших защитников Отечества» (ул. Севастопольская, дом, 8)

14.00 Коктебель – Пресс-конференция по случаю открытия II эногастрономического фестиваля «In vino veritas» (ул. Ленина, 144-Б)

16.00 Ялта – Сеанс одновременной игры чемпиона мира по блиц-шахматам Сергея Карякина с лучшими юными игроками «Артека» (Международный детский центр «Артек», Дворец спорта) )

18.00 Севастополь – Мастер-класс по китайской живописи в рамках Черноморского фестиваля российско-китайской дружбы 9 Центр творческих индустрий «РАМА», ул. Репина, 21)

18.00 Севастополь – XV Международный фестиваль авторской духовно-патриотической песни «Небо славян» (эстрада Приморского бульвара)

Крым. Другие новости 19.07.18

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