24 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.04.2018, вторник

10.00 Севастополь – Пленарное заседание Заксобрания города (ул. Ленина, 3)

10.00 Симферополь – Час экологии «Чудеса морских глубин» ко Всемирному дню китов и дельфинов (ул. Кечкеметская, 94 А)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная к празднованию Дня крещения Руси, который отмечается 28 июля (ул. Севастопольская, 8)

13.00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации города Феодосии Сергея ФОМИЧА (ул. Севастопольская, 8)

14.30 пос. Понизовка – Выездное совещаниие по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции Федеральной антимонопольной службы России (сан. «Понизовка», ул. Приморская, 9)

18.00 Евпатория – Фестиваль многодетных, приемных и малообеспеченных семей Крыма «Семья – вот истинное счастье!» (ул. Караимская)

Крым. Другие новости 23.07.18

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