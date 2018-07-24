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Среда, 25 июля 2018, 09:07 мск

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25 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.04.2018, среда

  • 09.30 Севастополь – Пресс-конференция депутата Заксобрания города Кусова И.С. (ул. Ленина, 3, каб. № 13 ЗС)
  • 10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Николая Музыки, 50)
  • 11.00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Заксобрания города (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 11.00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная 1030-летию Крещения Руси (ул. Козлова, 45А, 2 этаж, офис 126)
  • 14.00 Симферополь – Пресс-конференция в рамках совместного проекта МИА «Россия сегодня» и международного медиа-клуба «Формат А-3» на тему: «Влияние спорта на мировую политику» (ул. Севастопольская, 8)
  • 14.00 Феодосия – Презентация сборника произведений о строительстве Крымского моста «Крымский мост – победа сильных» (ул. Галерейная, 10, музей Александра Грина)
  • 14.00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам (Заксобрания города (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

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