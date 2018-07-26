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NewDayNews.ru

Четверг, 26 июля 2018, 11:10 мск

Новости Крым

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26 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.04.2018, четверг

  • 08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований города (ул. Ленина, 2)
  • 09.00 Севастополь – Заседание правительства (ул. Ленина, 2)
  • 09.00 Севастополь – Генеральная репетиция праздника ко Дню ВМФ (набережная)
  • 10.00 Симферополь – собрание-семинар для паломников, отправляющихся в хадж из Крыма (ул. Курчатова, 4)
  • 10.30 Севастополь – Подписание соглашения между парламентами Севастополя и Красноярского края (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)
  • 11.00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь-Москва на тему: «Курортный сезон-2018 в Крыму» (ул. Севастопольская, 8)
  • 16.00 Севастополь – Встреча с делегацией Тульской областной Думы (ул. Ленина, 3, каб. № 25 ЗС)

Крым. Другие новости 25.07.18

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