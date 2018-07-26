27 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.04.2018, пятница

08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина, 2)

10.00 Севастополь – Открытие турнира по теннису «Большая бескозырка-2018» (пл. Нахимова, 2, Спортивный центр (МиФП) ФАУ ЦСКА)

10.00 Севастополь – Чемпионат города Севастополя по бадминтону «Севастопольское лето – 2018» (СК СевГУ ул. Университетская, 22)

10.30 Севастополь – Подписание соглашения между парламентами Севастополя и Свердловской области (ул. Ленина, 3, каб. 25)

15.00 Севастополь – Торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня Военно-Морского Флота России (ДОФ, ул. Ленина, 9)

16.30 Севастополь – Внеочередное пленарное заседание Заксобрания (ул. Ленина, 3)

16.30 Ялта – Спортивные соревнования «Воля Победы» (пгт. Гаспра, ул. 40 лет Октября, 5)

19.00 Севастополь – Промо-акция Межрегионального молодежного форума «Родная Гавань» в городе Севастополе (набережная Корнилова)

21.00 Черноморский район – официальное закрытие международного молодежного фестиваля EXTREME КРЫМ 2018 (поселок Оленевка)

Крым. Другие новости 26.07.18

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