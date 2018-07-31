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Вторник, 31 июля 2018, 10:43 мск

Новости Крым

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31 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

31.04.2018, вторник

  • 09.00 Евпатория – Официальный турнир российского теннисного клуба «Золотой кубок» журнала «ГИД» среди юношей и девушек до 17 лет (ул. Полупанова, 25)
  • 10.00 Севастополь – Пресс-конференция исполняющего обязанности председателя Заксобрания города Александра Кулагина (ул. Ленина, 3, каб. 13)
  • 10.00 Ялта – Выставка лучших образцов фарфорового художественного искусства из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга (пгт. Ливадия, улица Батурина, 44А, Ливадийский дворец)
  • 14.00 Керчь – Публичные слушания по газопроводу в поселок Героевское (ул.Кирова,5, каб. 352)
  • 16.30 Симферополь – Встреча главы Крыма Сергея Аксёнова с делегацией Чешской Республики во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком (ул. Карла Маркса, 18, Совмин, зал №2)
  • 17.30 Симферополь – Пресс-конференция членов делегации из Республики Чехия (ул. Севастопольская, 8)

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