31 июля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

31.04.2018, вторник

09.00 Евпатория – Официальный турнир российского теннисного клуба «Золотой кубок» журнала «ГИД» среди юношей и девушек до 17 лет (ул. Полупанова, 25)

10.00 Севастополь – Пресс-конференция исполняющего обязанности председателя Заксобрания города Александра Кулагина (ул. Ленина, 3, каб. 13)

10.00 Ялта – Выставка лучших образцов фарфорового художественного искусства из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга (пгт. Ливадия, улица Батурина, 44А, Ливадийский дворец)

14.00 Керчь – Публичные слушания по газопроводу в поселок Героевское (ул.Кирова,5, каб. 352)

16.30 Симферополь – Встреча главы Крыма Сергея Аксёнова с делегацией Чешской Республики во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком (ул. Карла Маркса, 18, Совмин, зал №2)

17.30 Симферополь – Пресс-конференция членов делегации из Республики Чехия (ул. Севастопольская, 8)

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