01 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.08.2018, среда

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция гендиректора АО «КРЫМТЭЦ» Тараса Целого, посвященная реализации проектов компании по развитию новой генерации в Крыму (п. Грэсовский, ул. Монтажная, 1, Симферопольская ТЭЦ)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция чемпионки мира-2018, заслуженного мастера спорта Ольги Давыдко (ул. Севастопольская, 8)

12.00 Симферополь – Церемония жеребьевки команд-участниц четвертого чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2018/19 (ул. Козлова, 45А, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

15.00 Симферополь – Встреча главы Крыма Сергея Аксёнова с делегацией депутатов Национального Совета Словацкой Республики и предпринимателей (ул. Карла Маркса, 18, Совмин, зал №2)

19.00 Ялта – 10-й международный флэшмоб Женственности (площадь им. Ленина)

Крым. Другие новости 31.07.18

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