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Четверг, 2 августа 2018, 08:01 мск

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02 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

02.08.2018, четверг

  • 07.00 Севастополь – Панихида и возложения цветов на могилу десантников, погибших в городе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках мероприятий, посвященных 88-й годовщине создания Воздушно-десантных войск РФ (Братское кладбище Великой Отечественной войны, п. Дергачи)
  • 08.00 Севастополь – Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане в рамках мероприятий, посвященных 88-й годовщине создания ВДВ РФ (Сквер воинов-интернационалистов)
  • 09.00 Севастополь – Заседание правительства города (ул. Ленина, 2)
  • 10.00 Симферополь – Митинг и церемония возложения цветов к памятнику генералу армии, Герою Советского Союза В. Ф. Маргелову с участием главы Республики Крым Сергея Аксёнова (парк им. Ю. А. Гагарина)
  • 11.00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Жатва-2018: итоги уборочной кампании ранних зерновых культур» (ул. Козлова, 45А, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)
  • 18.00 Феодосия – Выступление оркестра культурного центра МВД Крыма (Музейная площадь)

Крым. Другие новости 01.08.18

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