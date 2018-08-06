06 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.08.2018, понедельник

13.00 Ялта – Собрание капитанов-участников парусной гонки в рамках Фестиваля «Кубок Чёрного моря» (рейд Ялты)

14.00 Ялта – Старт гонки №1 в рамках Фестиваля «Кубок Чёрного моря» (рейд Ялты)

14.00 Симферополь – Совещание о ходе выполнения поручений президента РФ от 13.10.2016 г. № Пр-1970ГС, данных по итогам заседания президиума Госсовета РФ «О развитии транспортной инфраструктуры юга России», под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина ( ул. Карла Маркса, 18, Совмин Крыма, зал №2)

15.00 Феодосия – Открытие выставки картин Владимира Коваля «По стопам Айвазовского» ( Музей древностей, пр. Айвазовского, 11)

15.00 Феодосия – Выставка-прогулка на Музейной площади от феодосийского художника Степана Малышева (Музейная площадь), приуроченная к его 85-летию.

16.00 Симферополь – пресс-конференция, приуроченная к открытию II Открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров» (ул. Козлова 45А, 2 этаж, 126 офис)

Крым. Другие новости 05.08.18

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