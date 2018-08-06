07 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.08.2018, вторник

11.00 Симферополь – Пресс-конференция: «Великая» забытая война» (ул. Севастопольская, 8)

11.00 Ялта – Короткие гонки в акватории Большой Ялты и Алушты в рамках Фестиваля парусного спорта «Кубок Черного моря (Набережная Ялты и Алушты)

13.00 Ялта – Выставка передвижного музея иудаизма в рамках празднования 180-летия города ( Набережная им. В. И. Ленина)

16.00 Феодосия – Открытие выставки «Цвет глубокой радости», посвященная 95-летию выхода в свет повести-феерии «Алые паруса» (ул. Галерейная, 10)

18.00 Ялта – Памятная акция «Ялта помнит своих героев» в рамках празднования 180-летия города (мемориал на Холме Славы)

19.00 Евпатория – Концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ в рамках проекта «Шедевры мирового искусства под открытым небом» (Театральная площадь)

Крым. Другие новости 06.08.18

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