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Вторник, 7 августа 2018, 00:46 мск

Новости Крым

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07 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.08.2018, вторник

  • 11.00 Симферополь – Пресс-конференция: «Великая» забытая война» (ул. Севастопольская, 8)
  • 11.00 Ялта – Короткие гонки в акватории Большой Ялты и Алушты в рамках Фестиваля парусного спорта «Кубок Черного моря (Набережная Ялты и Алушты)
  • 13.00 Ялта – Выставка передвижного музея иудаизма в рамках празднования 180-летия города ( Набережная им. В. И. Ленина)
  • 16.00 Феодосия – Открытие выставки «Цвет глубокой радости», посвященная 95-летию выхода в свет повести-феерии «Алые паруса» (ул. Галерейная, 10)
  • 18.00 Ялта – Памятная акция «Ялта помнит своих героев» в рамках празднования 180-летия города (мемориал на Холме Славы)
  • 19.00 Евпатория – Концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота РФ в рамках проекта «Шедевры мирового искусства под открытым небом» (Театральная площадь)

Крым. Другие новости 06.08.18

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