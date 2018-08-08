08 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.08.2018, среда

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная к Международному Дню офтальмологии (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция министра финансов Республики Крым Ирины Кивико (ул. Севастопольская, 8)

11.00 Ялта – Короткие гонки в рамках Фестиваля парусного спорта «Кубок Черного моря» (акватории Алушты и Ялты)

15.00 Ялта – Круглый стол «Информационная безопасность Крыма. Риски и перспективы защиты полуострова» (ул. Севастопольская, 2-А)

18.30 Севастополь – Авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая» (ул. Репина, 21, Зимний зал)

18.45 Симферополь – Поэтический вечер на «Причале добра» и акция «Уличные библиотеки» от Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко (за Главпочтамтом, набережная реки Салгир)

Крым. Другие новости 07.08.18

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