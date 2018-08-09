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Четверг, 9 августа 2018, 09:48 мск

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09 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.08.2018, четверг

  • 08.00 Севастополь – Рабочая встреча с главами муниципальных образований города (ул. Ленина, 2)
  • 09.00 Севастополь – Заседание правительства города (ул. Ленина, 2)
  • 10.00 Симферополь – Пресс-конференция «Проблемы и перспективы лекарственного обеспечения в Республике Крым» (ул. Севастопольская, 8)
  • 10.00 Феодосия – День рождения Карадагского природного заповедника (Курортное, Береговой переулок, 11)
  • 15.00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная Межрегиональному молодежному форуму «Родная гавань» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)
  • 17.00 Севастополь – Торжественное празднование Дня строителя, приуроченное к 70-летней годовщине восстановления города (ул. Нахимова, 6, Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского)
  • 18.00 Евпатория – Выступление оркестра культурного центра МВД по Республике Крым (ротонда набережной им. Горького, на пересечении улиц Горького и Гоголя)

Крым. Другие новости 08.08.18

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