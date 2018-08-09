10 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.08.2018, пятница

08.30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Ленина, 2)

10.00 Ялта – Торжественное собрание с участием общественности города: церемония спецгашения конверта с логотипом «Ялта-180» (Большой зал Администрации города Ялта, г. Ялта, пл. Советская, 1)

11.00 Симферополь – Подписание соглашения о сотрудничестве между Госкомитетом по ценам и тарифам РК и АНО «ЖКХ Контроль» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126)

11.00 Ялта – Маршрутная гонка Ялта – Ласпи – Ялта в рамках фестиваля парусного спорта «Кубок Черного моря» (набережная Ялты)

15.00 Севастополь – Всероссийский День физкультурника (Приморский бульвар)

17.00 Ялта – Фестиваль красок (Приморский пляж)

18.00 Черноморский район – открытие фестиваля музыки и спорта «Крымская волна» (мыс Тарханкут, побережье Караджинской бухты)

19.00 Евпатория – Спортивный квест «Богатырские игры» (сквер им. Ленина)

Крым. Другие новости 09.08.18

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