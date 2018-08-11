11 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.08.2018, суббота

08.30 Евпатория – Массовый забег «По следам Геракла» (пр. Победы, 11)

09.00 Севастополь – Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» (ул. Бориса Михайлова, 9)

14.30 Севастополь – Кубок ГБУ города Севастополя «СШ № 7» по волейболу, посвященный Дню физкультурника (ул. Новикова, 12А)

16.00 Керчь – Первенство города Керчи по уличному баскетболу «СТРИТБОЛ 2018» (набережная)

17.00 Ялта – Парад яхт-участниц фестиваля парусного спорта «Кубок Черного моря» (набережная)

17.00 Евпатория – Сеанс игры в шахматы и шашки в городском трамвае (маршрут №1, ул. Симферопольская, трамвайное кольцо)

22.00 Ялта – Праздничный фейерверк по случаю 180-летия города (акватория морского порта, причал №8)

Крым. Другие новости 10.08.18

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