15 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.08.2018, среда

10.00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства (ул. Н. Музыки, 50)

13.15 Симферополь – встреча главы Республики Крым Сергея Аксёнова с делегацией Ярославской области во главе с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым (ул. Карла Маркса, 18, зал заседаний)

16.00 Симферополь – Пресс-конференция «Крымско-татарский вопрос в повестке ООН: есть ли шанс на правду?» (ул. Севастопольская, дом 8)

17.00 Ялта – Дополнительная консультация по обсуждению проекта генерального плана города Ялта в рамках общественных обсуждений (пл. Советская,1)

17.00 Ялта – Фестиваль YaltaWineFest (улица Дражинского, 50)

18.00 Севастополь – Всероссийский флешмоб «Хоровод мира» (набережная Приморского бульвара, между ДДЮТ и Институтом морских биологических исследований РАН)

Крым. Другие новости 15.08.18

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