17 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.08.2018, пятница

09.30 Симферополь – Встреча министра внутренней политики, информации и связи РК Сергея ЗЫРЯНОВА с представителями немецкой организации «Druschba Global» (ул. Козлова, 45а, 2 этаж, офис 126, Республиканский пресс-центр)

11.00 Симферополь – Заседание Коллегии госкомитета по делам архивов РК (ул. Павленко, 1а)

11.00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная ко Дню археолога (ул. Севастопольская, 8)

12.00 Сакский район – Z. ФЕСТ. Фестиваль музыки, спорта и саморазвития (с. Поповка)

14.00 Симферополь – 90-я внеочередная сессия горсовета (ул. Толстого, 15, Большой зал, 2-й этаж)

17.00 Белогорск – Первый районный фестиваль воздухоплавательного спорта «Белая скала» (ул. Луначарского, 48, Стадион «Юность»)

17.00 Керчь – Семейный фестиваль «Пузик-арт» ( набережная, у водной станции)

17.00 Евпатория – XV Республиканский фестиваль крымско-татарской и тюркской культур «Гезлев къапусы» (ул. Караимская)

19.00 Севастополь – XIII Международный фестиваль байк-шоу «Русская мечта» (гора Гасфорта)

Крым. Другие новости 16.08.18

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