СМИ: Джек Николсон ушел на пенсию / Знаменитый актер завершил карьеру в кино

Публикации за 18.01.17

Оскароносный американский актер и известный дамский угодник Джек Николсон, который считается одним из величайших актеров в истории кино, закончил свою кинокарьеру. После 60 лет работы 79-летний Николсон ушел на пенсию, пишет британская газета The Sun.

«Я думаю, он, наконец, вышел на пенсию. Не хочу говорить за него, но он уже очень много сделал и достаточно финансово обеспечен», – сказал давний друг и коллега Николсона Питер Фонд. Он также намекнул, что иногда для подобных решений есть и другие причины. «Но спрашивать об этом нужно не меня», – добавил он.

Джек Николсон родился в 1937 году в Нью-Йорке. Он 12 раз номинировался на самую престижную актерскую премию «Оскар» и трижды становился победителем за роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки» (1979 год), «Язык нежности» (1984 год) и «Лучше не бывает» (1998 год). Но самую большую популярность Николсон получил за роль обезумевшего писателя в фильме «Сияние» (1980 год), его фраза – «А вот и Джонни!», в момент, когда он пытается прорваться к своей жене с топором стала культовой.

После съемок в последнем фильме «Как знать…» в 2010 году Николсон ведет уединенную жизнь.

Лос-Анджелес, Мария Вяткина

Лос-Анджелес. Другие новости 18.01.17

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