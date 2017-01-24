Драмтеатр Новокузнецка уволил актера за мат на спектакле «Конек-горбунок»

Публикации за 24.01.17

Из драмтеатра Новокузнецка уволили актера, который нецензурно выругался со сцены во время детского спектакля «Конек-Горбунок». В департамент культуры Кемеровской области поступила жалоба от зрительницы, которая сообщила, что на спектакле 7 января актер во время показа детской сказки вышел на сцену пьяным и выругался.

Как сообщает «Интерфакс», в областном департаменте культуры и национальной политики Кемеровской области пояснили, что «неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями спектакля «Конек-Горбунок» как нецензурное обращение». По итогам расследования артист Артур Левченко, служивший в театре с 2010 года, уволен.

Новокузнецк, Зоя Березина

Новокузнецк. Другие новости 23.01.17

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