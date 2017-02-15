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Культура

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Публикации за 15.02.17

В Голливуде решили всерьез взяться за «Мастера и Маргариту»
иллюстрация Аркадия Площанского, litvinovs.net

В Голливуде решили всерьез взяться за «Мастера и Маргариту»

В Голливуде решили экранизировать «Мастера и Маргариту». За амбициозный проект взялись российская актриса и продюсер Светлана Мигунова-Дали, известная по фильму «Легенда №17» и американский продюсером Грэйс Лох, известная по фильму «Машина времени в джакузи». Они уже приобрели у Фонда Булгакова права на экранизацию культового романа, пишет «Голливудский репортер».

По информации DeadLine, актерский состав и режиссер картины пока не раскрываются. Одним из исполнительных продюсеров станет создатель музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг.

Ранее Голливуд уже проявлял интерес к роману. Студия Stone Village Pictures планировала делать версию с Аль Пачино в роли Воланда и Дэнни де Вито в роли кота Бегемота, Warner Bros. – версию с Романом Полански в качестве режиссера. Однако денег на проекты не хватило.

«Мастер и Маргарита» – единственный роман Михаила Булгакова, пользующийся большой популярностью на английском языке.

Роман, написанный в 30-е годы, был впервые опубликован в 1960-х и сразу же стал невероятно популярен. Книгу экранизировали несколько раз, но ни один из фильмов не сумел по популярности хотя бы приблизиться к роману. Впервые «Мастера» снял Анжей Вайда в 1971 году. В 1972 году вышел фильм Александра Петровича. В 1989 году был снят четырехсерийный телефильм Мацея Войтышко. В 1994 году Юрий Кара снял своих «Мастера и Маргариту», но из-за разногласий с финансированием проекта зрители увидели фильм только через несколько лет. В 2005 году сериал по роману снял Владимир Бортко.

Голливуд, Зоя Березина

Голливуд. Другие новости 15.02.17

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