Картина из коллекции Екатерины Великой ушла с молотка за 10 млн долларов

Публикации за 28.04.17

Полотно голландского художника XVII века Говерта Флинка было продано на аукционе в три раза дороже оценочной стоимости. Ранее картина «Старик у окна» была приобретена императрицей Екатериной Великой для Эрмитажа.

Изначально искусствоведы считали, что полотно принадлежит кисти Рембрандта. В 1764 году картину купил советник прусского короля Фридриха Великого, а затем она перекочевала в собрание Эрмитажа. В 1862 году шедевр выставлялся в Москве, позже работу купил Вильгельм Фридрих Мертенс, проживавший на тот момент в Санкт-Петербурге.

Специалисты Christie's перед стартом торгов оценили картину в 2-3 млн долларов, в результате «Старик у окна» был продан за 10,32 млн долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Представитель пресс-службы Christie's Кейтлин Кронелис подтвердила, что ранее полотно было в коллекции Екатериной Великой. Имя нового владельца картины не называется.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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