В Бурятии археологи откопают город возрастом две тысячи лет

В Бурятии дан старт раскопкам Иволгинского городища, возраст которого оценивается в две тысячи лет. Считается, что поселение было единственным в мире крупным городом народа хунну. К работе приступила международная команда археологов, они надеются обнаружить уникальные предметы быта и узнать больше о ведении хозяйства древних народностей.

Раскопки Иволгинского городища проводились и ранее, однако исследовать удалось только около трети всей территории. В этом году Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Бурятского научного центра СО РАН получил гранд на финансирование археологических работ в течение трех лет, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Принимать участие в раскопках будут археологи из России, США, Швеции и Южной Кореи. Главная цель исследователей – собрать как можно больше материалов для изучения. В дальнейшем ученые намерены с помощью современных методов реконструировать природно-экологические условия и систему хозяйства, существовавшую две тысячи лет назад.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 15.06.17

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