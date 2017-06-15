Четверг, 15 июня 2017, 13:43 мск

российское информационное агентство 18+

Культура

В Бурятии археологи откопают город возрастом две тысячи лет

В Бурятии археологи откопают город возрастом две тысячи лет

В Бурятии дан старт раскопкам Иволгинского городища, возраст которого оценивается в две тысячи лет. Считается, что поселение было единственным в мире крупным городом народа хунну. К работе приступила международная команда археологов, они надеются обнаружить уникальные предметы быта и узнать больше о ведении хозяйства древних народностей.

Раскопки Иволгинского городища проводились и ранее, однако исследовать удалось только около трети всей территории. В этом году Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Бурятского научного центра СО РАН получил гранд на финансирование археологических работ в течение трех лет, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Принимать участие в раскопках будут археологи из России, США, Швеции и Южной Кореи. Главная цель исследователей – собрать как можно больше материалов для изучения. В дальнейшем ученые намерены с помощью современных методов реконструировать природно-экологические условия и систему хозяйства, существовавшую две тысячи лет назад.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 15.06.17

В Москве готовы установить памятник Алексею Баталову. / У жителя Крыма украли скрипку стоимостью 50 миллионов. / «Гоша, он же Гога, он же Жора»: скончался актер Алексей Баталов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Культура, все новости

Москва /

В Москве готовы установить памятник Алексею Баталову

Крым /

У жителя Крыма украли скрипку стоимостью 50 миллионов

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Скандалы и происшествия /

«Гоша, он же Гога, он же Жора»: скончался актер Алексей Баталов

Екатеринбург /

Неделя легких фильмов: «Тачки» для мальчиков, «Весь этот мир» для подростков и «Он и Она» для взрослых. Кинопремьеры недели (ВИДЕО)

Екатеринбург /

В Екатеринбурге начинаются съемки фильма в жанре постапокалипсис – наш ответ «Безумному Максу», «Сталкеру» и Fallout (ФОТО)
Все новости

Новости партнеров