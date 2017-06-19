«Пираты Карибского моря» останутся без капитана Джека Воробья

Авторы киносаги «Пираты Карибского моря» решили избавиться от капитана Джека Воробья. По мнению создателей фильмов про пиратов, зрители потеряли интерес к герою Джонни Деппа, а его место займут новые молодые персонажи.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в продолжении кинофраншизы «Пираты Карибского моря» не будет Джека Воробья, передает Daily Star. «Раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь складывается ощущение, что аудитории больше нет до него дела», – отметил собеседник агентства.

Популярность набирают герои 27-летнего Брентона Туэйтса и 25-летней Каи Скоделарио, которые впервые появились на экране в последней части «Пиратов». Именно новые персонажи могут дать кинофраншизе так необходимый ей глоток свежего воздуха, подчеркнул источник.

С первого появления Джонни Деппа в образе капитана Джека Воробья прошло 13 лет. Последняя часть, «Мертвецы не рассказывают сказки», вышла на экраны в конце мая. Некоторые СМИ сообщают, что от пирата избавятся незамысловато, например, его просто убьют на дуэли.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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