Стали известны имена лауреатов почетного «Оскара»

Киноакадемия озвучила новых лауреатов почетной премии «Оскар». Церемония вручения высшей кинематографической награды пройдет 11 ноября.

Почетной статуэтки в этом году удостоился 82-летний канадский актер Дональд Сазерленд, который исполнил роли в более чем 140 картинах, среди них «Голодные игры», «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», «Грязная дюжина», передает Reuters. Актер ни разу за свою карьеру не номинировался на «Оскар».

Кроме того, лауреатами премии стали бельгийский режиссер Аньес Варда и его американский коллега Чарльз Бернетт. Почетного «Оскара» также вручат оператору Оуэну Ройзману, который пять раз был номинантом, но статуэтку так и не получил.

Почетный «Оскар» ежегодно присуждается деятелям кино за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии. В прошлом году этой награды удостоился известный актер Джеки Чан.

Сентябрь 7, служба информации РИА «Новый День»

Сентябрь 7. Другие новости 07.09.17

Долгожданное «Оно по Кингу» и победитель Каннского фестиваля «Квадрат» – Кинопремьеры недели (ВИДЕО). / «Странная пародия на собор Василия Блаженного»: главный архитектор Ярославля раскритиковал храм-на-воде в Екатеринбурге. / В Кремле назвали уродливыми проявлениями атаки на кинотеатры за показ «Матильды». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»