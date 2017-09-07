Стали известны имена лауреатов почетного «Оскара»

Киноакадемия озвучила новых лауреатов почетной премии «Оскар». Церемония вручения высшей кинематографической награды пройдет 11 ноября.
Почетной статуэтки в этом году удостоился 82-летний канадский актер Дональд Сазерленд, который исполнил роли в более чем 140 картинах, среди них «Голодные игры», «Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.», «Грязная дюжина», передает Reuters. Актер ни разу за свою карьеру не номинировался на «Оскар».
Кроме того, лауреатами премии стали бельгийский режиссер Аньес Варда и его американский коллега Чарльз Бернетт. Почетного «Оскара» также вручат оператору Оуэну Ройзману, который пять раз был номинантом, но статуэтку так и не получил.
Почетный «Оскар» ежегодно присуждается деятелям кино за яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии. В прошлом году этой награды удостоился известный актер Джеки Чан.
Сентябрь 7, служба информации РИА «Новый День»
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