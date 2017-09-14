В Новороссийске подняли со дна моря капсулу времени весом 10 тонн

В городе-герое Новороссийске со дна Черного моря подняли капсулу с посланием потомкам, затопленную полвека назад.

«Послание потомкам из 1967 года в 2017-й» сделано из бетона и весит десять тонн. «Бетонный массив, в котором и хранится капсула с посланиями, был доставлен на 13-й причал Новороссийского судоремонтного завода. Здесь извлекут и вскроют капсулу», – сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Отмечается, что в капсуле времени хранятся 64 письма школьников и студентов, а также летчика испытателя Константина Коккинаки, вице-адмирала Георгия Холотякова, командующего Новороссийской военно-морской базы во время Великой Отечественной войны, контр-адмирала Льва Владимирского и других. Кроме того, послание содержит документальный фильм о жизни города-героя.

В мэрии Новороссийска уточнили, что выставка, на которой все желающие смогут ознакомиться с содержимым капсулы времени, будет организована в городском музее.

Новороссийск, служба информации РИА «Новый День»

Новороссийск. Другие новости 14.09.17

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