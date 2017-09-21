Тома Круза обвинили в смерти разбившихся на съемках фильма пилотов

Близкие двух пилотов, которые разбились в горах Колумбии во время съемок картины «Сделано в Америке», обвинили в трагедии актера Тома Круза, исполнившего в фильме главную роль.

Летчики Алан Пурвин и Карлос Берл в 2015 году, их двухмоторный самолет врезался в горы в Колумбии. Третий пилот остался жив, но прикован к постели, сообщает издание Daily News.

Родственники погибших летчиков считают, что именно Том Круз настаивал на том, чтобы режиссер фильма Даг Лайман увеличил съемочный день. В результате пилоты делали больше вылетов, чем следовало, что и привело к авиакатастрофе.

Картина «Сделано в Америке» выходит в российский прокат 12 октября 2017 года.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 20.09.17

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