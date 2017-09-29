Обнаружен эскиз обнаженной Моны Лизы кисти Леонардо да Винчи

Во Франции искусствоведы обнаружили эскиз обнаженной женщины. Рисунок был сделан в годы жизни Леонардо да Винчи. Эксперты считают, что картина является наброском для «Моны Лизы».

Эскиз находился в коллекции произведений искусства времен Возрождения в музее Конде во дворце Шантийи. Раньше считалось, что портрет женщины, известной как «Мона Ванна», принадлежит кисти другого творца. Однако теперь исследователи полагают, что написать картину мог сам да Винчи, сообщает The Telegraph.

По словам экспертов, Мона Лиза и Мона Ванна очень похожи, положение тела и рук на картинах практически идентичны. Эксперты в Лувре подтвердили, что набросок был сделан при жизни Леонардо да Винчи.

Впрочем, есть и сомнительные факты, указывающие на то, что легендарный художник не рисовал этот эскиз. Так штриховка в верхнем углу работы была сделана правшой, доподлинно известно, что да Винчи писал левой рукой.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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