Глава Кубани: Казачество победило валентинки и хэллоуинки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Кубани больше нет сторонников празднования Хэллоуина и Дня святого Валентина. Об этом он объявил на Всероссийском форуме казачьих реестровых войск.

«Идеология казачества применима к современным реалиям, и мы видим это на примере нашего края. Мы боремся за культуру, поем наши казачьи песни. И на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок», – цитирует Кондратьева портал «Юга.ру».

По словам губернатора, победить Хэллоуин и День святого Валентина удалось благодаря урокам истории и воспитанию в духе патриотизма. «Чашка для чая пустой быть не может. Если мы сами не нальем, то нальют другие. И наши дети будут им давиться», – подчеркнул глава Кубани.

Кондратьев выступил против празднования Хэллоуина два года назад. Тогда он отметил, что «на Руси такое не отмечали». Не рекомендует устраивать особые мероприятия, посвященные этому празднику, в учебных заведениях региона и министерство образования и науки Краснодарского края.

В свою очередь настоятель краснодарского храма Рождества Христова отец Александр (Игнатов) также выступал с критикой западного праздника и называл его «замаскированным жертвоприношением».

Напомним, Хэллоуин широко отмечают в США 31 октября, в канун Дня всех святых. В последнее время праздник приобрел популярность в Европе и в России. В этот день устраивают маскарады, облачаясь в костюмы всякой нечисти.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 05.10.17

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