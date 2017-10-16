Стало известно имя претендентки на роль девушки Бонда

Итальянская актриса Моника Белуччи претендует на роль девушки секретного агента Джеймса Бонда. Ранее она уже встречалась с 007 в предыдущей серии киноэпопеи, однако тогда это была мимолетная связь. Исполнитель роли Бонда Дэниэл Крейг считает, что именно Белуччи обладает очарованием подруги секретного агента.

Несмотря на то, что итальянке уже стукнуло 53 года, а к моменту выхода очередной картины о Бонде ей исполнится 55, Крейг прочит Белуччи роль девушки британского агента, пишет Express со ссылкой на источник. Самому актеру 49 лет и предпенсионный возраст экранной подруги его нисколько не смущает.

В предыдущей серии франшизы Бонд встретил женщину, с которой решил провести жизнь, отказавшись от работы секретного агента. Однако таблоиды пишут, что шпиону не удастся уйти на пенсию. Его подругу убьют, а ему придется продолжить разборки с плохими парнями. Вероятно, для осуществления плана мести Бонд призовет на помощь Люсию Скиарру, которую в фильме «007: Спектр» сыграла Белуччи. В таких обстоятельствах и продолжится их роман.

Стоит отметить, что когда итальянку пригласили на съемки картины о Джеймсе Бонде, она думала, что заменит Джуди Дэнч в роли М – этого персонажа убили в фильме «Координаты Скайфолл». Белуччи была крайне удивлена, что в ее возрасте ей предложили сыграть девушку Бонда.

Премьера нового фильма про секретного агента состоится в ноябре 2019 года.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.10.17

Павленский поджег ограду Банка Франции и призвал к мировой революции. / «Колизей» возвращается: в отреставрированном кинотеатре будут показывать ретро-фильмы. / Прокуратура начала проверку по факту запрета фото- и видеосъемки в ЦПКиО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»